- Необходимо министерству образования и науки и акиматам организовать совместную работу по возвращению из России наших граждан, поступающих в вузы этой страны по различным направлениям сотрудничества, — заявил зампредседателя Мажилиса. — Те, кто приедут из вузов, станут распространителями необходимой бизнес-идеологии и профессиональных знаний. Божко посетовал на нехватку рабочих кадров. - Не хватает токарей, слесарей, электриков и других специалистов. Требует увеличения квота для приема в вузы жителей моно- и малых городов, сельской местности, которые с большой вероятностью вернутся в родные места, а не останутся в двух столицах и областных центрах, — сказал Владимир БОЖКО.