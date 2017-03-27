Иллюстративное фото с сайта news.progorodnn.ru Как сообщили в ДВД ЗКО, в ходе проведения профилактических мероприятий в Уральске по ул. Кокчетавская, 5 установлено осуществление религиозной деятельности адептами незарегистрированного в органах юстиции религиозного объединения «Евангельских Христиан Баптистов». - По данному факту сотрудниками департамента внутренних дел были возбуждены административные дела по статье 489 КоАП РК "Организация деятельности незарегистрированного религиозного и участие в деятельности незарегистрированного религиозного объединения", - рассказали в ДВД ЗКО. Согласно этой статье нарушителям грозит штраф в размере от 50 до 100 МРП (до 226900 тенге). - Аналогично 26 февраля 2017 года в Таскалинском районе поселке Таскала по улице Скоробогатова, д. 61 в ходе проведения ОПМ были установлены 2 адепта незарегистрированного религиозного объединения «Евангельских Христиан Баптистов», которые осуществляли незаконную религиозную деятельность, - сообщили в ДВД ЗКО.