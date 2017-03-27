Фото из архива "МГ" В суде по уголовному делу по обвинению бывшего руководителя управления спорта ЗКО Тимура ШАЯХМЕТОВА был допрошен руководитель финансового отдела облспорта Нурбулат КЛЫШЕВ. - С первого дня своей работы Шаяхметов пытался меня уволить, причем без каких-либо причин. Говорил: пиши по собственному желанию, на твое место придет другой бухгалтер. Помимо меня он также пытался уволить своего заместителя и еще двух руководителей отделов, в том числе и Акжана ИШАНОВА. Мы все написали жалобу на имя акима области, но дошло ли оно до акимата, неизвестно, - пояснил Нурбулат КЛЫШЕВ. - О том, что у нас в управлении с тренеров собирают деньги, я узнал только в финполе, а раньше все это было на уровне слухов, но никто говорил мне об этом открыто. Шаяхметов как-то предлагал мне собирать деньги с тренеров, но я сказал, что это незаконно и отказался. Разговор был коротким, и к нему мы больше не возвращались. После того, как тренеры получили деньги на учебно-тренеровочные сборы, они раздали их спортсменам, а уже позже сдавали в бухгалтерию авансовые отчеты. - Перед тем как Шаяхметова задержали, отчет сдал только один тренер, на всю сумму, которую получила. Я принял его, так как тогда не знал, что часть этих денег не дошла до спортсменов. Остальные тренеры сдавали отчеты уже на сумму, которую фактически израсходовали. И теперь та часть денег, которую отдали Шаяхметову, у меня осталась незакрытой, - пояснил свидетель Клышев. - Все деньги я перечислял по приказу, который подписывал либо Шаяхметов, либо исполняющий обязанности руководителя управления. На суде Шаяхметов заявил, что вызывал к себе Клышева в сентябре и попросил объяснить информацию о том, что тот в июне 2016 года получил 50% от денег выделенных на УТС. После чего и попросил написать заявление на увольнение. Однако руководитель финансового отдела в ходе допроса эту информацию не подтвердил.