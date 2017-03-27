Иллюстративное фото с сайта zakon.ru Как выяснили сотрудники службы экономических расследований ДГД, предприниматель открыл в Атырау сразу две игровые точки - в доме микрорайона Авангард-2 и в помещении кафе «Достар» в Жилгородке. В заведениях проводился розыгрыш лотерейных билетов через игровые сайты. - Организатором данного незаконного игорного бизнеса является гражданин РК 1980 г.р. Приговором суда №2 г. Атырау мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 307 Уголовного кодекса РК. Ему был назначен 1 год ограничения свободы с установлением пробационного контроля, с конфискацией имущества, - сообщили в пресс-службе ДГД области. Такой же факт был выявлен сотрудниками службой экономических расследований ДГД в городе Кульсары Жылыойского района. Там незаконный игорный клуб расположился по ул. Тайманова. Отметим, что за организацию незаконного игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность по ст. 307 УК РК. За незаконное открытие, либо содержание игорного заведения или незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса нарушители наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. О фактах организации игорного бизнеса необходимо сообщать по телефонам: 8(7122)35-42-09, 35-42-10 в СЭР ДГД по Атырауской области.