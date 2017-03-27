Актюбинец пропал еще 14 марта этого года. Денис МОИСЕЕНКО вышел из дома в селе Каргалинское в 23:30, ушел в неизвестном направлении, и больше родные его не видели. Уже на следующий день, когда Денис не вернулся домой, родственники забили тревогу. На телефон он не отвечал, а потом и вовсе стал не доступен. Супруга через соцсети просила актюбинцев подключиться к поиску мужа, а 18 марта обратилась с заявлением о поисках в полицию.Мужчину нашли мертвым вчера, 26 марта, на балконе одной из квартир многоэтажки в селе Каргалинское. По данным пресс-службы ДВД, Денис МОИСЕЕНКО умер насильственной смертью. Подозреваемый в убийстве, 43-летний актюбинец, уже задержан. Он водворен в изолятор временного содержания. Полиция продолжает расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Начато досудебное производство по статье «Убийство».