Иллюстративное фото с сайта nashagazeta.ru Как рассказал руководитель ГУ "ЗРАОСО" Бахтияр КАДЫРХАНОВ, вызов поступил на пульт дежурного ДЧС в 20.55. На место происшествия выехали четверо спасателей регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда. - На месте несчастного случая уже работали сотрудники "скорой помощи", они никак не могли спустить пострадавшего с козырька подъезда. Он упал туда прямо с крыши 4-го этажа дома по ул.Молдагалиева, 33 а, - рассказал Бахтияр КАДЫРХАНОВ. Упавшего удалось спустить с козырька подъезда с применением альпинистского снаряжения. После чего 27-летнего парня на карете "скорой помощи" доставили в областную больницу. - Парень 1990 года рождения поступил к нам примерно в 21.50, в 22.35 он скончался. У него были множественные сочетанные скелетные травмы, переломы и ушибы, травматический шок, очень низкое давление. Мы сделали все возможное, - рассказал заведующий хирургическим отделением областной больницы Алуадин НУРБЕРДИЕВ. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай или суицид.