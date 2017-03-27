В теплицах ТОО «Жайык Таза Кала» уже кипит работа. Как отметили озеленители, работы по высадке цветов и растений в почву намечено провести в начале мая. - В прошлом году в первых числах мая были заморозки. Часть высаженных растений погибла. В этом году мы не будем повторять ошибок. Высадим растения после наступления тепла, - сообщил заместитель директора по озеленению ТОО «Жайык таза кала» Нурлыбай АЙДЫНОВ. В этом году уральцы увидят и новые виды цветов. - Мы закупили семена гибридных растений - вербены, виолы, спириллы, появится и пикированная кохия. Одна из новинок - вертикальные клумбы, в которых высадим петунью, - говорит мастер «Жайык таза кала» Бибигуль ГУБАШЕВА.