Трудовую деятельность начал в 1991 году в Актау - каменщиком «Мангистау нефтегаз разведка».

С 1994 по 1996 годы работал каменщиком МОО «Каламкасстрой».

В 1997 году работал мастером ТОО «Каспий Кооперсервис».

С 1997 по 2000 годы работал мастером, начальником участка, главным инженером кооператива собственников квартир «Альбина».

С 2000 по 2003 годы работал техническим директором ТОО West Kazakhstan Construction Company.

С 2003 по 2004 годы - мастер Актауского филиала акционерного общества «Корпорация Kuat»,

В 2004 году - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства аппарата акима Актау.

С 2004 по 2005 годы занимал должность заместителя акима села Мангистау.

С 2005 по 2007 годы - аким Кызылтобинского сельского округа.

С 2007 по 2011 годы занимал должность заместителя акима Мунайлинского района.

В 2012 году работал главным экспертом министерства здравоохранения.

С 2012 по 2013 годы - руководитель управления строительства Мангистауской области.

С 2014 по 2015 годы был руководителем управления внутреннего администрирования КТРМ министерства индустрии и новых технологий.

В 2015 году - руководитель управления инвестиционных проектов министерства здравоохранения и социального развития.

С 2019 года по 2020 год заместитель председателя правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау».

В 2020 году директор республиканской палаты предпринимателей «Атамекен» в г.Актау, советник председателя правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау».

С августа 2020 года по сегодняшний день - заместитель акима г. Актау.

Фото: акимат Мангистауской области Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Актауского городского маслихата кандидатуру нового акима. Им стал Ербол Избергенов, ранее занимавший должность заместителя акима Актау. Депутаты поддержали кандидатуру Избергенова. Ербол Избергенов окончил Алматинский колледж строительства и менеджмента, Актауский государственный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальностям «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Промышленное и гражданское строительство» и «Мастер административного дела».Нурдаулет Килыбай, ранее занимавший этот пост, стал заместителем акима Мангистауской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.