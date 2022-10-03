- Трудовую деятельность начал в 1991 году в Актау - каменщиком «Мангистау нефтегаз разведка».
- С 1994 по 1996 годы работал каменщиком МОО «Каламкасстрой».
- В 1997 году работал мастером ТОО «Каспий Кооперсервис».
- С 1997 по 2000 годы работал мастером, начальником участка, главным инженером кооператива собственников квартир «Альбина».
- С 2000 по 2003 годы работал техническим директором ТОО West Kazakhstan Construction Company.
- С 2003 по 2004 годы - мастер Актауского филиала акционерного общества «Корпорация Kuat»,
- В 2004 году - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства аппарата акима Актау.
- С 2004 по 2005 годы занимал должность заместителя акима села Мангистау.
- С 2005 по 2007 годы - аким Кызылтобинского сельского округа.
- С 2007 по 2011 годы занимал должность заместителя акима Мунайлинского района.
- В 2012 году работал главным экспертом министерства здравоохранения.
- С 2012 по 2013 годы - руководитель управления строительства Мангистауской области.
- С 2014 по 2015 годы был руководителем управления внутреннего администрирования КТРМ министерства индустрии и новых технологий.
- В 2015 году - руководитель управления инвестиционных проектов министерства здравоохранения и социального развития.
- С 2019 года по 2020 год заместитель председателя правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау».
- В 2020 году директор республиканской палаты предпринимателей «Атамекен» в г.Актау, советник председателя правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау».
- С августа 2020 года по сегодняшний день - заместитель акима г. Актау.
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