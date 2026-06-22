102 человека попали в больницы после тоя в Актюбинской области

Инцидент произошел 19 июня, передает корреспондент портала "МойГород".

Люди стали массово поступать в больницу после посещения свадьбы в ресторане "Тумар" в Кандыагаше - райцентре Мугалжарского района.

С признаками кишечной инфекции в больницы попали 102 человека, из них 14 детей. У 34 человек из 102, сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области, вероятный случай сальмонеллёза. Проводится расследование, произведён забор материала для бактериологического исследования. Состояние больных врачи оценивают как средней степени тяжести. Создан оперативный штаб, в Мугалжарский район направили дополнительные медицинские бригады.

В управлении санэпидконтроля Мугалжарского района сообщили: проводится эпидемиологическое расследование с экспертизой. Отобраны пробы пищевой продукции, направили на лабораторное исследование. Работа ресторана временно приостановлена до выяснения обстоятельств.

Айман КАРИМ