В Актобе 25 выпускников окончили вуз по специальности «летчик»
Всего в 2018 году военный институт окончили 75 человек, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 8 октября аким Актюбинской области Ондасын Уразалин встретился с главнокомандующим силами воздушной обороны Вооруженных Сил РК Нурланом Карбеновым. Гость представил главе региона нового начальника военного института сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, генерал-майора Даурена Косанова. Предыдущий руководитель учебного заведения Алим Ибраев перешел на другую должность. Аким области пожелал ему дальнейших успехов. Нурлан Карбенов поделился планами, сообщив