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Социум

В Актобе 25 выпускников окончили вуз по специальности «летчик»

Всего в 2018 году военный институт окончили 75 человек, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 8 октября аким Актюбинской области Ондасын Уразалин встретился с главнокомандующим силами воздушной обороны Вооруженных Сил РК Нурланом Карбеновым. Гость представил главе региона нового начальника военного института сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, генерал-майора Даурена Косанова. Предыдущий руководитель учебного заведения Алим Ибраев перешел на другую должность. Аким области пожелал ему дальнейших успехов. Нурлан Карбенов поделился планами, сообщив
Арайлым Усербаева
В Актобе 25 выпускников окончили вуз по специальности «летчик»
Всего в 2018 году военный институт окончили 75 человек, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
8 октября аким Актюбинской области Ондасын Уразалин встретился с главнокомандующим силами воздушной обороны Вооруженных Сил РК Нурланом Карбеновым. Гость представил главе региона нового начальника военного института сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, генерал-майора Даурена Косанова. Предыдущий руководитель учебного заведения Алим Ибраев перешел на другую должность. Аким области пожелал ему дальнейших успехов. Нурлан Карбенов поделился планами, сообщив акиму области, что планируется расширение материально-технической базы института. Во время совещания были обсуждены вопросы восстановления авиационного аэродрома в городе Жем Мугалжарского района и подготовки летчиков и инженеров. Стоит отметить, что в 2018 году ВИСВО окончили 75 выпускников по специальности «авиационный инженер», в том числе 25 — по специальности «летчик».
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Выпускники ВУЗ

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