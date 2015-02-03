В Актюбинской области 42 сотрудника нефтяной компании «Лайнс Джамп» уже 4 месяца не получают зарплату, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zarplata3 Долг составляет больше 20 миллионов тенге. По словам лаборанта ТОО Бахытгуль МУРЗИНОЙ, которая работает на месторождении «Караганда» в Байганинском районе Актюбинской области, они неоднократно обращались с требованиями к руководству фирмы, но их постоянно игнорируют. - Сначала нас просили подождать, мол, кризис, цены на нефть упали. А теперь вообще не отвечают. Нам надо кормить семью, платить кредиты. Сколько еще можно ждать, - говорит Бахытгуль МУРЗИНА. Нефтяники уже обратились с заявлением в инспекцию труда. Контролирующий орган провел в компании проверку и выписал штраф работодателю. По словам государственного инспектора  труда Асылана КОСПАМБЕТОВА, руководству компании дали срок, выплатить задолженность по зарплате до 5 февраля. zarplata1 zarplata2