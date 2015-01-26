В Актюбинскую БСМП за последние три дня обратились пять человек с обморожениями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 23525655 В городе столбики термометров опустились до минус 30 градусов. Ночью температура падает почти до 37 градусов. Несмотря на сильные морозы, горожане игнорируют правила безопасности. Двум пациентам БСМП теперь грозит ампутация ног и рук. Один из них получил обморожение во время рыбалки на Каргалинском водохранилище. Так увлекся, что даже не заметил, как замерз. - Рыбачил до отказа, пока рыбу не поймал. Отморозил кисти, все пальцы обеих кистей. 3-4 степень. От госпитализации отказался. Сейчас находится на амбулаторном лечении, - рассказывает заведующий травмпунктом БСМП Актюбинской области Баглан РАХМЕТОВ. Еще один пациент попал в больницу после веселого застолья. Мужчина, будучи пьяным, просто заснул на улице. Проснулся уже в больнице. К счастью, его вовремя доставили. У него легкое обморожение. После первой медицинской помощи его сразу же отправили домой.  