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Происшествия Социум

В Актобе арестован депутат областного маслихата - владелец местного автопарка

Бизнесмена Мейржана УНДИРГЕНОВА задержали по заявление его бывшего коллеги. Мужчина утверждает, что депутат якобы отобрал у него бизнес и заставлял обналичивать бюджетные деньги через подставные фирмы. Фото с сайта timeskz.kz - У него есть свои люди в налоговых органах, везде, даже в правоохранительных органах. Он не раз обналичивал больше суммы, бюджетные средства именно. Миллиардные суммы! У него очень большие покровители. Я об этом официально хочу заявить. Потому что я по этим фактам еще в 2013 году обращался в органы финансовой полиции. Замяли! Развел он с кем надо, наверное! Если на этот
gorod
В Актобе арестован депутат областного маслихата - владелец местного автопарка
Бизнесмена Мейржана УНДИРГЕНОВА задержали по заявление его бывшего коллеги. Мужчина утверждает, что депутат якобы отобрал у него бизнес и заставлял обналичивать бюджетные деньги через подставные фирмы.
Фото с сайта timeskz.kz
Фото с сайта timeskz.kz
 Фото с сайта timeskz.kz - У него есть свои люди в налоговых органах, везде, даже в правоохранительных органах. Он не раз обналичивал больше суммы, бюджетные средства именно. Миллиардные суммы! У него очень большие покровители. Я об этом официально хочу заявить. Потому что я по этим фактам еще в 2013 году обращался в органы финансовой полиции. Замяли! Развел он с кем надо, наверное! Если на этот раз он откупится, пойду до Акорды! - говорит потерпевший Бауржан ПИРМАНОВ. Мужчина утверждает, что все эти годы пытается добиться ареста предпринимателя. Санкцию на арест депутата областного маслихата от партии «НурОтан» суд выдал вчера. По неподтвержденным пока данным, вместе с бизнесменом за решеткой оказался также некий чиновник. В полиции же пока не комментируют громкое задержание. В областном суде лишь подтвердили, что УНДИРГЕНОВ сейчас находится под стражей. Мейржан УНДИРГЕНОВ - директор ОЮЛ «Емшан», учредителя ТОО «Автопарк», которое в единственном лице занимается перевозкой пассажиров в общественном транспорте города Актобе. По данным бывшего совладельца компании, ежегодно «Автопарк» получает до 800 млн тенге дотации для перевозки в общественном транспорте пенсионеров и инвалидов.
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Бизнес депутат арест

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