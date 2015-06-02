В Актобе арестован депутат областного маслихата - владелец местного автопарка

Бизнесмена Мейржана УНДИРГЕНОВА задержали по заявление его бывшего коллеги. Мужчина утверждает, что депутат якобы отобрал у него бизнес и заставлял обналичивать бюджетные деньги через подставные фирмы. Фото с сайта timeskz.kz - У него есть свои люди в налоговых органах, везде, даже в правоохранительных органах. Он не раз обналичивал больше суммы, бюджетные средства именно. Миллиардные суммы! У него очень большие покровители. Я об этом официально хочу заявить. Потому что я по этим фактам еще в 2013 году обращался в органы финансовой полиции. Замяли! Развел он с кем надо, наверное! Если на этот