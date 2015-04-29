В Актобе беременная женщина грозится выпрыгнуть с 5 этажа из-за невыплаты зарплаты

Бахытгуль МУРЗИНА работала лаборантом в нефтяной компании ТОО «Лайнс Джамп». По словам женщины, она уже 8 месяцев ждет обещанную зарплату. Вместе с ней долги у работодателя выбивают еще около 40 человек. Компания, в которой они работали, занималась добычей нефти в Байганинском районе. Однако сейчас все сотрудники остались без работы, руководство им не выплатило заработную плату за несколько месяцев. Общий долг составляет 14 миллионов тенге. Люди уже писали коллективное письмо и в прокуратуру области, и в местный филиал партии «НурОтан», обращались также в акимат. Однако до сих пор нет никаких