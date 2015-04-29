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Социум

В Актобе беременная женщина грозится выпрыгнуть с 5 этажа из-за невыплаты зарплаты

Бахытгуль МУРЗИНА работала лаборантом в нефтяной компании ТОО «Лайнс Джамп». По словам женщины, она уже 8 месяцев ждет обещанную зарплату. Вместе с ней долги у работодателя выбивают еще около 40 человек. Компания, в которой они работали, занималась добычей нефти в Байганинском районе. Однако сейчас все сотрудники остались без работы, руководство им не выплатило заработную плату за несколько месяцев. Общий долг составляет 14 миллионов тенге. Люди уже писали коллективное письмо и в прокуратуру области, и в местный филиал партии «НурОтан», обращались также в акимат. Однако до сих пор нет никаких
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В Актобе беременная женщина грозится выпрыгнуть с 5 этажа из-за невыплаты зарплаты
Бахытгуль МУРЗИНА работала лаборантом в нефтяной компании ТОО «Лайнс Джамп».
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 По словам женщины, она уже 8 месяцев ждет обещанную зарплату. Вместе с ней долги у работодателя выбивают еще около 40 человек. Компания, в которой они работали, занималась добычей нефти в Байганинском районе. Однако сейчас все сотрудники остались без работы, руководство им не выплатило заработную плату за несколько месяцев. Общий долг составляет 14 миллионов тенге. Люди уже писали коллективное письмо и в прокуратуру области, и в местный филиал партии «НурОтан», обращались также в акимат. Однако до сих пор нет никаких результатов. Сегодня сотрудники печально известной компании вновь пытались штурмовать офис руководства ТОО «Лайнс Джамп». Однако там никого не оказалось. - От нервного стресса, от переживания, страданий, уже мы на все готовы! - едва сдерживая эмоции говорит Бахытгуль МУРЗИНА. - Вот взять с 5 этажа просто спрыгнуть! Но даже так, наверное, всем будет все равно. Мы уже все по уши в долгах. По кредитам должны, по процентам частным лицам должны, родственника должны. Я сама беременная, на 5 месяце, муж не работает. А у меня еще двое детей. Между тем на место, где собрались рабочие нефтяной компании, пришел представитель местного акимата. Чиновник заверил, что у них на руках есть гарантийное письмо руководство ТОО «Лайнс Джамп», в котором указано, что долг перед сотрудниками будет погашен не позднее сегодняшнего дня, 29 апреля. - Имеется гарантийное письмо генерального директора Виталия ЛИ о том, что до 29 апреля задолженность в сумме 14 миллионов тенге перед работниками будет погашена. Учредитель обещал вроде бы сегодня до конца дня перечислить эту сумму, - прокомментировал ситуацию заведующий сектором ГУ «Отдел занятости и социальных программ» акимата г.Актобе Куаныш АМАНТАЕВ.
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