В Актобе студентка-инвалид ударила ножом парня, который ее избил и изнасиловал. Спустя время дело о превышении пределов самообороны по непонятным причинам переквалифицировали в убийство, хотя экспертиза подтвердила, что подозреваемая подверглась издевательствам, пишет газета "Диапазон". Иллюстративное фото с сайта orl.ec Иллюстративное фото с сайта orl.ec Произошло все 5 июня 2013 года. 24-летний житель Актобе, с которым студентка когда-то встречалась, попросил о встрече. Он завез ее за гаражи на пересечении улиц Хмельницкого и Казангапа, избил, а после изнасиловал. Девушка пыталась защищаться, а когда случайно нашла в машине нож, один раз ударила насильника в шею. Парень от ранения скончался в больнице. Студентка оказалась подозреваемой по делу о причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. С нее взяли подписку о невыезде. Девушка, которая  является инвалидом 3 группы, страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата, все время, что длится следствие, исправно ходила на все допросы, при этом продолжала учиться в институте. За полтора года сменились несколько следователей. Один из них переквалифицировал статью о самообороне на "Убийство". После этого подозреваемую арестовали. Вторую неделю девушка-инвалид находится в СИЗО. Ее защитник считает, что статья была изменена незаконно. "Для того, чтобы обвинять человека в убийстве, нужен умысел, в этом деле он отсутствует. Судмедэксперты установили, что девушку нападавший избил, изнасиловал. Мужчина был выше нее, гораздо сильнее, а девушка - инвалид с детства. Она просто физически не могла отразить нападение. По закону не является уголовным правонарушением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны для защиты своей жизни, чести, достоинства. Девушка один раз ударила нападавшего ножом. Это была самооборона. Она защищала себя. Право на самооборону гарантировано нашей Конституцией", – писал в жалобе на постановление следователя адвокат студентки. Мать арестованной рассказала, что нападавший через полгода после расставания с ее дочерью, стал преследовать девушку. По словам женщины, дело о превышении пределов самообороны было заведено только после его смерти. На допросе, после которого ее дочь арестовали, адвокат не присутствовал, следователь не разрешил ей его вызвать. "В каком мире мы живем? Получается, что женщину могут избить, изнасиловать, а потом еще и за решетку посадить. Мы обращались во все инстанции, помощи ни от кого нет", - говорит мать девушки. Женщина рассказала, что ее дочь сломлена психологически, ей и так нанесена глубокая травма, а теперь еще и обвиняют в убийстве. При этом арестовавшие ее даже не обратили внимания на то, что девушка больна, сокрушается мать.