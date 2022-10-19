Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело в отношении экс-начальника СИЗО рассмотрел актюбинский суд №2. По версии следствия, в сентябре этого года подсудимый получил 450 000 тенге за перевод заключённого из помещения камерного типа в казарму. Подсудимый вину полностью признал. Прокурор просил назначить ему наказание в виде лишения свободы на три с половиной года. Суд признал экс-начальника СИЗО виновным и приговорил к трём годам заключения. Также ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.