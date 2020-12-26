Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, ежегодно в полицию доставляются порядка 5 тысяч несовершеннолетних за совершение различных правонарушений. Более 4 тысяч несовершеннолетних доставляются за нахождение в нежилых помещениях в ночное время. Около сотни за нахождение в развлекательных заведениях в ночное время. По словам начальника департамента полиции Актюбинской области Атыгая Арыстанова, снижение наблюдается по всем видам преступлений. - Режим ЧП и карантинные меры внесли изменения во все сферы деятельности. В результате уровень преступности совершенных несовершеннолетними снизилась на 37%. Меры индивидуальной профилактики применяются в отношении более 400 неблагополучных семей. 625 несовершеннолетних, поставлено на учёт. Кроме того, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, к административной ответственности за истекший период привлечены 174 родителей. В первую очередь, родители должны обращать внимание на поведение детей. Множество случаев зарегистрировано, когда родители элементарно не знают, где их несовершеннолетние дети. Они должны стараться как можно лучше знать с кем общается их ребенок, так как дружеское общение со сверстниками - одна из главных психологических потребностей в подростковом и юношеском возрасте. Семья является важным элементом в системе ранней профилактики преступлений и правонарушений, - отметил Атыгай Арыстанов.