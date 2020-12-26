Он проинформировал о программе Западно-Казахстанского областного филиала партии NurOtan, остановившись на разных моментах. Образование и медицина – основные приоритеты партии NurOtan, подчеркнул кандидат в депутаты областного маслихата. - Улучшение качества образования, обеспечение к доступу качественного образования – это сейчас наша задача. Охват детей дошкольным образованием от 3 до 6 лет сейчас составляет 100%, но стоит вопрос о качестве этого образования, - рассказал кандидат. - Нужна качественная кадровая подготовка преподавателей. А, значит, надо улучшить качество среднего и высшего образования.Он также отметил проблему трехсменного образования и аварийных школ. - В течение четырех лет построят 11 школ, из них шесть - в Уральске. Все школы необходимо обеспечить 100% санитарно-гигиеническими средствами и туалеты должны быть внутри в здании школ, - сказал Нурлан Сергалиев. - Предстоит ремонт и замена оборудования в школьных столовых, здесь будет развиваться государственно-частное партнерство. Важно создать равные условия для всех детей, уверены в партии. - Если сейчас доступность школ для детей с инвалидностью 68%, то через пять лет все образовательные учреждения должны стать доступными для всех категорий детей с инвалидностью, - сказал кандидат. - В области создадут реабилитационный центр на 100 мест для лиц с инвалидностью и стоящих на диспансерном учете. Он также остановился на проектах для улучшения жизни многодетных и акцентировался на программах для молодежи. - Важно ставить вопрос о вовлечении молодежи в массовый спорт, для этого надо обеспечить спортивную инфраструктуру. Всего в Уральске будут введены 15 спортивных объектов. После их запуска охват жителей массовым спортом должен вырасти с 32% до 35-36%, - отметил Нурлан Хабибуллович.ЗКО – регион для молодежи, это один из приоритетов в программе партии. - Будем и далее работать над трудоустройством, задача партии свести к минимуму безработицу этой категории до 3%. Молодежь еще активнее вовлечем в бизнес, проведем бизнес-тренинги и выдадим средства для развития своего бизнеса, - информировал кандидат. Он также остановился на расширении сети стройотрядов и волонтерских центров, строительстве общежитий и другой поддержке молодых людей региона, заложенной в программу партии NurOtan.