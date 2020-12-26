Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции по РК, за прошедшие сутки, 25 декабря, было зарегистрированы 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 38 случаев приходится на ЗКО. Всего в стране подтверждено 150 951 случай, из них в ЗКО - 9001. - На 26 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 973 человека, из них в стационарах находится – 4 773 пациента. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находится 251 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 48 пациентов, на аппарате ИВЛ – 40 пациентов, - пояснили в МВК РК. Стоит отметить, что также за прошедшие сутки было зарегистрировано 160 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. - С 1 августа зарегистрировано 45 265 заболевших, 489 случаев с летальным исходом, - отметили в МВК РК.