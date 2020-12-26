Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 декабря вышло новое постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Кисова. Итак, согласно постановлению с третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешено: – обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся; – обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей; – комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном. Во всех случаях в классах должно быть не более 15 человек в классе. А при комбинированном обучении требуется обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима. Кром того, разрешено индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения. Также со второго семестра разрешается штатное обучение для cтудентов I курсов колледжей и вузов.