Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 декабря главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление, согласно которому с третьей четверти помимо учеников 1-4 классов в традиционном формате могут учиться учащиеся 5 классов, также не более 15 человек в классе. Студенты первых курсов колледжей и вузов переходят учиться оффлайн.- на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; - на деятельность развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), букмекерских контор; - на деятельность детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп.; - с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года запрет на организацию и проведение новогодних утренников, праздничных корпоративов; - на деятельность детских оздоровительных лагерей; - на выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;- работать аттракционам на открытом воздухе при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67; - проводить индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек в группе); - проводить спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах); - передвижение личного автотранспорта между регионами; - деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;возобновить движение пригородных пассажирских поездов/электричек, а также исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов, за исключением рабочих поездов.