Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с развитием современных технологий преступники активно используют в своих целях интернет и другие бесконтактные возможности завлечь жертвы в свои сети. - К примеру, в последние годы отмечена тенденция реализации психоактивных веществ и синтетических наркотиков посредством интернет-сайтов и «Qiwi-кошельков». В целях противодействия данному виду преступлений принятыми мерами заблокированы 38 сайтов, которыми пользовались наркодилеры, - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев. В целом, в этом году в Атырауской области зарегистрировано 120 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято более 22 кг наркотических средств (в основном это марихуана). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.