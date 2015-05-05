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Происшествия Социум

В Актобе ищут автора нацистской свастики на мосту

Хулиганы нарисовали на ограждении вдоль моста фашистскую свастику, а рядом появилась надпись: «Одна нация. Одна кровь», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Местные ветераны оскорбились таким «творчеством». Они требуют найти и наказать авторов. - Ну, что нельзя найти его?! С какой группы, туда пойти. И всю группу притащить сюда. Пусть моют мост! - негодует участник трудового фронта Мария Колесникова. Полицейские и прокуроры уже занимаются расследованием инцидента. Сегодня они побывали на месте, где поработали вандалы. По всей видимости, вычислить авторов будет не сложно. Рядом со свасти
gorod
В Актобе ищут автора нацистской свастики на мосту
Хулиганы нарисовали на ограждении вдоль моста фашистскую свастику, а рядом появилась надпись: «Одна нация. Одна кровь», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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Местные ветераны оскорбились таким «творчеством». Они требуют  найти и наказать авторов. - Ну, что нельзя найти его?! С какой группы, туда пойти. И всю группу притащить сюда. Пусть моют мост! - негодует участник трудового фронта Мария Колесникова. Полицейские и прокуроры уже занимаются расследованием инцидента. Сегодня они побывали на месте, где поработали вандалы. По всей видимости, вычислить авторов будет не сложно. Рядом со свастикой авторы оставили автограф: «Дима 432 группа. АТК.» АТК - это, предположительно, Актюбинский технический колледж. В правоохранительных органах пока не комментируют инцидент, но они уже направились с проверкой в учебное заведение.
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Актобе хулиганство

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