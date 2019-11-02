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Происшествия Социум

В Актобе из пожара в многоэтажке спасли 6 человек

Пожар начался 2 ноября в 9. 02 в доме 23 по улице Нефтяной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возгорание произошло в квартире на 4 этаже, и перешло на балкон 5-го этажа. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 20 жильцов, из них 9 дети. Спасли из пожара 6 человек, из них 3 дети. В огне никто не пострадал, причину устанавливают. Пожар ликвидировали в 9. 36. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ Фото автора
Кристина Кобина
В Актобе из пожара в многоэтажке спасли 6 человек
Пожар начался 2 ноября в 9. 02 в доме 23 по улице Нефтяной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Возгорание произошло в квартире на 4 этаже, и перешло на балкон 5-го этажа. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 20 жильцов, из них 9 дети. Спасли из пожара 6 человек, из них 3 дети. В огне никто не пострадал, причину устанавливают. Пожар ликвидировали в 9. 36.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ Фото автора
Пожар

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