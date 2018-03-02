В Актобе изменилось движение на кольцевой развязке

Движение изменится на кольцевой развязке на пересечении улиц Жиенбаева и Гастелло, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По результатам обследования установлено что, существующая организация дорожного движения на кольцевом движении создает аварийную обстановку и пробки при скоплении автомобилей, вынужденных уступать транспортным средствам, движущимся по главной дороге. - На основания вышеизложенного принято решение изменить приоритет движения, то есть транспортным средствам, движущимся в кольцевом движение будет даваться преимущество перед транспортными