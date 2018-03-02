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Социум

В Актобе изменилось движение на кольцевой развязке

Движение изменится на кольцевой развязке на пересечении улиц Жиенбаева и Гастелло, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По результатам обследования установлено что, существующая организация дорожного движения на кольцевом движении создает аварийную обстановку и пробки при скоплении автомобилей, вынужденных уступать транспортным средствам, движущимся по главной дороге. - На основания вышеизложенного принято решение изменить приоритет движения, то есть транспортным средствам, движущимся в кольцевом движение будет даваться преимущество перед транспортными
Дана Рахметова
В Актобе изменилось движение на кольцевой развязке
Движение изменится на кольцевой развязке на пересечении улиц Жиенбаева и Гастелло, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По результатам обследования установлено что, существующая организация дорожного движения на кольцевом движении создает аварийную обстановку и пробки при скоплении автомобилей, вынужденных уступать транспортным средствам, движущимся по главной дороге. - На основания вышеизложенного принято решение изменить приоритет движения, то есть транспортным средствам, движущимся в кольцевом движение будет даваться преимущество перед транспортными средствами движущимся за пределами кольцевого движения. Ранее аналогичное изменение приоритета движения сделали в районе кольцевой развяски 12 мкр., которое положительно сказалось на безопасности дорожного движения и пропускной способности участка, - сообщили в УАП ДВД Актюбинской области. Изменение дорожного движения планируется 3 марта с 10.00.

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