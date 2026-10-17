В Актобе известного врача осудили за мошенничество в особо крупном размере

Внесенные в систему «DamuMed» фиктивные услуги и «фантомные» приемы пациентов обошлись Фонду соцмедстрахования в 53,1 миллиона тенге. Известного врача, успевшего поработать замруководителя облздрава и главврачом крупной поликлиники, приговорили к 5 годам условно за мошенничество в особо крупном размере.

Многие годы он был главным врачом одной из крупных городских поликлиник, до этого замруководителя облздравуправления, работал хирургом областной детской больницы, в начале 2026 года вышел на пенсию.

А недавно известный врач получил срок - 5 лет лишения свободы. На этот же срок он лишен права заниматься деятельностью в сфере медицины. Наказание, правда, назначили условное.

Как говорится в материалах дела, в период с 2020 по 2025 года, посудимый, являясь фактическим руководителем частной медицинской клиники, вносил в информационную систему «DamuMed» заведомо недостоверные сведения об оказании медицинских услуг, в том числе фиктивных и дублирующих ранее полученные услуги. В результате путём обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства Фонда социального медицинского страхования на общую сумму 53 117 542 тенге.

Как доказательство в материалах дела были приведены акты выполненных работ, протоколы и счет-реестрв за оказание услуг по в гарантированному объему бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования в 2020-2025 годах и выписками из банка.

В ходе разбирательства подсудимый свою вину признал в полном объеме, раскаялся и возместил ущерб. Суд учел это и назначил врачу условный срок. Его признали виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК - "Мошенничество в особо крупном размере".

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Айман КАРИМ