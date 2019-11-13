В Актобе «Казавтодор» не подготовлен к зиме

Об этом стало известно на аппаратном совещании, которое прошло под председательством акима области Ондасына Уразалина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На совещании было поднято два актуальных вопроса, один из них касался реализации проекта «Школа добропорядочности». Руководитель проектного офиса "Ақтөбе - адалдық алаңы" Жанболат Туртаев рассказал о том, что в целях создания антикоррупционной культуры в регионе ведётся работа по открытию кабинетов по принципу «Open space». Проект «Ақтөбе - адалдық алаңы», основанный на направлениях искоренения бытовой коррупции, создания благоприятн