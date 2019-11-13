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Социум

В Актобе «Казавтодор» не подготовлен к зиме

Об этом стало известно на аппаратном совещании, которое прошло под председательством акима области Ондасына Уразалина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На совещании было поднято два актуальных вопроса, один из них касался реализации проекта «Школа добропорядочности». Руководитель проектного офиса "Ақтөбе - адалдық алаңы" Жанболат Туртаев рассказал о том, что в целях создания антикоррупционной культуры в регионе ведётся работа по открытию кабинетов по принципу «Open space». Проект «Ақтөбе - адалдық алаңы», основанный на направлениях искоренения бытовой коррупции, создания благоприятн
gorod
В Актобе «Казавтодор» не подготовлен к зиме
Об этом стало известно на аппаратном совещании, которое прошло под председательством акима области Ондасына Уразалина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На совещании было поднято два актуальных вопроса, один из них касался реализации проекта «Школа добропорядочности». Руководитель проектного офиса "Ақтөбе - адалдық алаңы" Жанболат Туртаев рассказал о том, что в целях создания антикоррупционной культуры в регионе ведётся работа по открытию кабинетов по принципу «Open space». Проект «Ақтөбе - адалдық алаңы», основанный на направлениях искоренения бытовой коррупции, создания благоприятных условий для граждан и формирования антикоррупционной культуры, реализуется с начала этого года. По поручению главы региона кабинеты в формате «Open space» работают в г. Актобе, Алгинском, Темирском, Мартукском, Шалкарском районах. В Байганинском и Мугалжарском районах кабинеты не соответствуют необходимым требованиям. В настоящее время Актюбинская область занимает 10 место по реализации данного проекта. Ондасын Уразалин поручил акимам районов усилить работу в данном направлении. - Послание главы государства народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» основано на обеспечении прозрачности государственных органов, усилении связей с обществом. Нам необходимо принять все меры по реализации проекта по открытию кабинетов в формате «Open space, - сказал аким области. Также были обсуждены вопросы, касающиеся содержания дорог в зимний период. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков проинформировал о ситуации на автодорогах области, принимаемых мерах и подготовке к зиме. По его словам 4 ноября на автодороге «Самара-Шымкент» от села Карабутак до границы Кызылординской области в снежном плену оказались 196 единиц транспорта. Были открыты 8 стационарных пунктов обогрева, в 6 из них эвакуировано 212 человек, в том числе 16 граждан Таджикистана. За 4 дня из снежных заносов вызволено 230 человек, в том числе 38 детей и 268 единиц техники. По словам Бауыржана Сыздыкова, у подрядной компании «Казавтодор», взявшей на себя обязательства по содержанию дорог республиканского и областного значения, нет технической возможности. В настоящее время автопарк учреждения насчитывает 79 единиц техники вместо 146. Часть техники изношена. - Неизвестно чем занимались руководители ответственных учреждений, акимы районов в течение лета. Первый снег показал слабую готовность наших служб к зиме, кроме того, помощь детям и гражданам, оказавшимся в снежных заносах оказали с опозданием, - сказал Ондасын Уразалин. Аким области сделал строгое предупреждение ответственным специалистам, не предотвратившим чрезвычайную ситуацию и поручил руководителю подрядного учреждения ТОО «Казавтодор» Ерболату Амирбекову в недельный срок увеличить количество техники,  заключив договора с компаниями по аренде дополнительной техники.
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