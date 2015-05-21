В Актобе лошадь насмерть покусала 5-летнего ребенка

Трагедия произошла в поселке Байсенколь Темирского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.kakprosto.ru Отец погибшего ребенка Сержан ИЗБАГАМБЕТОВ сам пасет лошадей. Вчера вечером, 19 мая, семья как обычно ужинала. Вдруг домочадцы услышали детский крик во дворе. Когда родители выбежали на улицу, ребенок был уже мертв. У мальчика остался брат-близнец. - Сначала лошадь укусила и отбросила ребенка в сторону. Затем снова подошла к лежащему мальчику и вновь укусила его. Он скончался на месте, - рассказал родственник семьи. Сейчас местные ветеринары начали