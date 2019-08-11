У востребованных специалистов бюджетной сферы и социально-уязвимых слоев населения для получения жилья с июня 2019 года появилась новая возможность – жилищный сертификат. Из областного бюджета нуждающимся будут покрывать первоначальный взнос для приобретения жилья. Только в 2019 году на эти цели выделили 200 млн тенге. Об этом рассказала замакима Актобе Гульназ Сисенова. - Максимальный размер – 1 млн тенге, - говорит она. – Помощь такую могут получить многодетные семьи, семьи, воспитывающие инвалида, и неполные семьи, если доход на каждого члена семьи за последние полгода не превышает 42500 тенге. Им из бюджета могут погасить 90% от первоначального взноса. Средства невозвратные. Второй вид сертификата для тех, у кого доход на каждого члена семьи превышает 42500 тенге, им выдают возвратные средства, на 15 лет под 0,01%. За счет бюджета им покрывают 50% от первоначального взноса. Очередникам надо обратиться в ЖССБ, подтвердить свою платежеспособность, собрать документы и обратиться в горсобес. В банк документы подали уже 382 человека, в основном у них неполные семьи. 147 претендуют на получение жилищного сертификата. Если заявки одобрят, им на первоначальный взнос выдадут первые 99 млн тенге. Льготники могут претендовать на одно-, двух-, и трехкомнатные квартиры, самые большие 80 кв. метров. Все квартиры предоставляются в микрорайоне «Нур Актобе» за городом. Заявки 400 соискателей пришлось отклонить. 60% из них не смогли подтвердить свою платежеспособность. Доходы у них есть, но люди работают неофициально. Еще одна причина - аресты на счетах, просрочки по другим кредитам. В самой большой семье, которая обратилась за жилищным сертификатом, 7 детей.