Слово "курбан" на арабском языке означает "приближение", то есть приближение к Аллаху посредством духовного очищения и совершения благих дел. А в исламе этот термин имеет значение "жертвоприношение, совершаемое с намерением и в соответствии со всеми требованиями Шариата. Курбан айт приходится на 70 день после окончания поста Ораза. Исчисление, согласно лунному календарю, ежегодно изменяется с разницей примерно в 10 дней. В этот день мусульмане приносят в жертву овцу, корову, барана или верблюда. Считается, что тот, кто выполнил курбан-шалу, обеспечил семье благополучие. Происхождение Курбан-байрама связано с историей о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама), описанной в священных текстах всех трех монотеистических религий - ислама, христианства и иудаизма. Господь, испытывая своего пророка, повелел ему принести в жертву сына, после чего, видя его твердость в вере, приказал принести в жертву барашка и отпустить сына.

Праздничный айт намаз во всех мечетях области начался в 7.00. На праздничную молитву в центральной мечети собрались сотни уральцев. После айт намаза верующие направились на площадки жертвоприношения. В этом году для этого было выделено три места: рынок "Ел ырысы", ТОО "Кублей" и ТОО"Батыс адал-ет". На рынке "Ел-Ырысы" стоимость закола животного составляла 2-3 тысячи тенге. Чтобы палить голову животного, нужно было заплатить 500 тенге. Купить живого барана для жертвоприношения можно было за 25 -40 тысяч тенге, а крупного породистого за 70-75 тысяч тенге. Стоит отметить, во всех пунктах забоя скота дежурили служители мечети, которые консультировали горожан в вопросах правильности процесса. - Мы каждый год приезжаем на рынок, чтобы купить жертвенного животного. Выбираем барана, читаем над ним молитву, нанимаем чтобы его зарезали и обваляли. Мясом делимся с родственниками, соседями и конечно же подаем нуждающимся, - отметила жительница города Айгуль. - Для всех мусульман - это большой и светлый праздник. Хочу всех поздравить и пожелать здоровья и благополучия каждой семье! На территориях для жертвоприношений дежурят сотрудники МПС, а также был организован регулярный вывоз мусора.