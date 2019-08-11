Как рассказали в пресс-службе акимата города Уральск, субботник был организован в старой части города. - Уборка территорий прошла с участием сотрудников городского акимата и молодежи города. Около 250 человек вышли убрать с улиц сломанные деревья и мусор после сильного ветра. К уборке было привлечено 15 единицы техники, представленные частными организациями, а также ТОО «Жайык Таза Кала». В этот день в городе были убраны ул.Чапаева от ул.Курмангазы в сторону пр.Н.Назарбаева, ул. Тукая от ул.Курмангазы в сторону пр.Н.Назарбаева, ул. Савичева от ул.Курмангазы в сторону пр.Н.Назарбаева, ул. Даулеткерея от ул.Курмангазы в сторону пр.Н.Назарбаева, ул.Карева от ул.Курмангазы в сторону пр.Назарбаева, ул.Фрунзе от ул.Курмангазы в сторону пр.Назарбаева и ул.Досмухамедова от ул.Курмангазы в сторону пр.Н.Назарбаева, - пояснили в акимате города Уральск. Стоит отметить, что всего из города было вывезенного 206 кубометров поваленных веток.