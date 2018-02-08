В Актобе многодетные семьи, дети-сироты и инвалиды получили квартиры по программе «Нұрлы жер»

В микрорайоне Нур Актобе сданы в эксплуатацию шесть девятиэтажных жилых домов на 1 374 квартиры, построенные по государственной программе "Нурлы жер", сообщает Tengrinews.kz. Фото с сайта Tengrinews.kz В их числе 96 квартир предназначены для очередников, относящихся к социально уязвимым категориям граждан. Владельцами остальных квартир станут вкладчики "Жилстройсбербанка". Ключи от квартир многодетным семьям, детям-сиротам и инвалидам вручил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. - С первых дней независимости uлава государства Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание обеспечению казах