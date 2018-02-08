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Социум

В Актобе многодетные семьи, дети-сироты и инвалиды получили квартиры по программе «Нұрлы жер»

В микрорайоне Нур Актобе сданы в эксплуатацию шесть девятиэтажных жилых домов на 1 374 квартиры, построенные по государственной программе "Нурлы жер", сообщает Tengrinews.kz. Фото с сайта Tengrinews.kz В их числе 96 квартир предназначены для очередников, относящихся к социально уязвимым категориям граждан. Владельцами остальных квартир станут вкладчики "Жилстройсбербанка". Ключи от квартир многодетным семьям, детям-сиротам и инвалидам вручил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. - С первых дней независимости uлава государства Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание обеспечению казах
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В Актобе многодетные семьи, дети-сироты и инвалиды получили квартиры по программе «Нұрлы жер»
В микрорайоне Нур Актобе сданы в эксплуатацию шесть девятиэтажных жилых домов на 1 374 квартиры, построенные по государственной программе "Нурлы жер", сообщает Tengrinews.kz.
Фото с сайта Tengrinews.kz В их числе 96 квартир предназначены для очередников, относящихся к социально уязвимым категориям граждан. Владельцами остальных квартир станут вкладчики "Жилстройсбербанка". Ключи от квартир многодетным семьям, детям-сиротам и инвалидам вручил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. - С первых дней независимости uлава государства Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание обеспечению казахстанцев жильем. С этой целью сегодня в стране реализуются такие программы, как "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер". Решение жилищного вопроса останется приоритетным и в последующие годы: Президент поручил обеспечить доступным жильем 1,5 миллиона семей, чтобы на каждого казахстанца приходилось по 30 квадратных метров жилья, - отметил в поздравительной речи Сапарбаев. Глава региона подчеркнул, что во исполнение данного поручения в Актюбинской области активизированы темпы строительства. Если в прошлом году были введены в эксплуатацию рекордные 793 тысячи квадратных метров жилья, то в текущем году планируется построить не менее 850 тысяч квадратных метров. Счастливыми обладателями новых квадратных метров в микрорайоне Нур Актобе стала многодетная семья 65-летней Миваш Суюновой. "Я состояла в очереди на жилье как мать-героиня. Сегодня получила ключи от двухкомнатной квартиры. Выражаю благодарность Главе государства за всестороннюю поддержку, заботу о семьях и пожилых людях. Поздравляю всех собравшихся здесь с этим радостным событием", - сказала она. Торжественное мероприятие продолжилось в микрорайоне Батыс-2. Здесь сдан в эксплуатацию десятиэтажный 161-квартирный дом в рамках государственной жилищной программы по линии "Байтерек Девеломпент". Одними из получателей квартир стала семья работника бюджетной сферы Улпан Акмурзиной. Она работает медсестрой в больнице, супруг - инвалид третьей группы. В семье воспитывают двоих детей. В очереди на получение жилья семья состояла с 2009 года. Всего в этот день в Актобе сдано в эксплуатацию 1 535 квартир.
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