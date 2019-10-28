В Актобе начался суд над начальницей жилищного отдела, обвиняемой в мошенничестве

На скамье подсудимых начальница жилищного отдела городского акимата Жанаргуль Дуйсекенова и бывшая сотрудница ЦОНа Гуляим Нурмаханова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как следует из материалов дела, Гуляим Нурмаханова и Жанаргуль Дуйсекенова неоднократно совершали хищение чужого имущества в особо крупном размере. Гуляим Нурмаханова была принята в ЦОН Актобе 2 сентября 2007 года, ее приняли на должность инспектора, позже перевели работать в ЦОН в село Каргалинское. В апреле 2017 года она уволилась и стала работать юристом в ТОО «Байнур». 29 декабря 2018 года Нурумханову оттуда уволи