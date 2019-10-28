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Социум

В Актобе начался суд над начальницей жилищного отдела, обвиняемой в мошенничестве

На скамье подсудимых начальница жилищного отдела городского акимата Жанаргуль Дуйсекенова и бывшая сотрудница ЦОНа Гуляим Нурмаханова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как следует из материалов дела, Гуляим Нурмаханова и Жанаргуль Дуйсекенова неоднократно совершали хищение чужого имущества в особо крупном размере. Гуляим Нурмаханова была принята в ЦОН Актобе 2 сентября 2007 года, ее приняли на должность инспектора, позже перевели работать в ЦОН в село Каргалинское. В апреле 2017 года она уволилась и стала работать юристом в ТОО «Байнур». 29 декабря 2018 года Нурумханову оттуда уволи
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В Актобе начался суд над начальницей жилищного отдела, обвиняемой в мошенничестве
На скамье подсудимых начальница жилищного отдела городского акимата Жанаргуль Дуйсекенова и бывшая сотрудница ЦОНа Гуляим Нурмаханова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как следует из материалов дела, Гуляим Нурмаханова и Жанаргуль Дуйсекенова неоднократно совершали хищение чужого имущества в особо крупном размере. Гуляим Нурмаханова была принята в ЦОН Актобе 2 сентября 2007 года, ее приняли на должность инспектора, позже перевели работать в ЦОН в село Каргалинское. В апреле 2017 года она уволилась и стала работать юристом в ТОО «Байнур». 29 декабря 2018 года Нурумханову оттуда уволили «из-за отсутствия на работе по неизвестной причине». С этого времени женщина находится под стражей. Жанаргуль Дуйсекенова работала в отделе городского акимата Актобе с 14 января 2003 года, последние годы завсектором учета жилищного фонда города и руководителем управления жилищных отношений городского акимата. Женщины, как указано в материалах дела, познакомились в 2013 году. Гуляим Нурмаханова, будучи сотрудником ЦОНа, часто привозила Дуйсекеновой документы. В 2014-2015 годах, точную дату следствие не установило, Дуйсекенова предложила Нурмахановой устроиться в сектор учета жилфонда главным специалистом и сообщила, что за это надо заплатить 2 млн тенге. Также она пообещала помочь получить квартиру по госпрограмме. Чтобы собрать деньги, Нурмаханова стала подыскивать людей, желающих получить арендное жилье по госпрограмме вне очереди, брать с них денежное вознаграждение, обещая жилье. Ей предложили такой  преступный план по незаконному отъему денежных средств у граждан. Нурмаханова вступила в преступный сговор. По мобильному и рабочему телефону при этом Гуляим Нурмаханова и Жанаргуль Дуйсекенова не связывались, опасаясь прослушки. Кодовое знаком были слова «надо поговорить». - Первую жертву Гуляим Нурмаханова нашла в октябре 2014 года. Представившись актюбинке работницей ЦОНа, она поинтересовалась, стоит ли женщина в очереди на получение жилья, и не хочет ли получить его по госпрограмме. Женщина согласилась, написала заявление о постановке ее в очередь по категории неполная семья. Нурмаханова обещала сама зарегистрировать заявление и продвигать по очереди. Выйдя из здания, женщина передала Гуляим Нурмахановой 140 тысяч тенге. С 2014 года жертва мошеннической схемы передала Гуляим Нурмахановой, а также на карточку ее супруга 2 миллиона 100 тысяч тенге. Жилье женщина так и не получила. Деньги, по версии следствия, подсудимые поделили. По делу проходят десятки потерпевших. Жанаргуль Дуйсекенову незадолго до суда выпустили из СИЗО. Она считает, что ее оговорили, - сообщили в суде. Напомним, Жанаргуль Дуйсекенова была арестована 12 апреля по подозрению в мошенничестве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
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