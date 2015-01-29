Иллюстративное фото с сайта vz.ua Иллюстративное фото с сайта vz.ua В Актобе насильник вымогал у жертвы 300 тысяч тенге за видео преступления, пишет Эврика. Деньги требовал за то, чтобы не выложить видео с изнасилованием в интернет. Как сказано в приговоре, таксовавший мужчина взял двух подружек, которые ехали из клуба домой. Одну пассажирку он отвёз домой. А когда повёз домой другую, то изменил маршрут и привёз её в свой гараж, в котором изнасиловал её и ограбил. Через несколько дней насильник позвонил своей жертве и потребовал с неё 300 тысяч тенге. Мужчина сказал девушке, что снял её изнасилование на автомобильный регистратор. И если он не получит денег, то обещал выложить видео в интернет. Когда же насильника–вымогателя задержали полицейские, то он признался, что видео нет, он просто хотел заработать. Суд приговорил насильника–вымогателя к 3 с половиной годам колонии.