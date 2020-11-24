Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, 17-летний парень и 15-летняя девушка полюбили друг друга, встречались. По обоюдному согласию вступили в интимную связь. Никто из взрослых не говорил им о последствиях ранних половых отношений, тем более о правовой стороне вопроса. В школе этому не учат, для родителей обычно такая тема - уят. Летом влюблённая пара сбежала из дома к бабушке. Их вернули, но они сбежали снова. Когда их нашли, мама девочки настояла на проведении экспертизы, юношу арестовали по подозрению в половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет. Мама девочки пожалела о том, что настояла на экспертизе, родные влюбленной пары согласны на свадьбу, но закон этого позволить не мог. Юноша, учащийся колледжа с сентября находился под следствием, 24 ноября ему вынесли приговор. Как сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрели дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.122 ч.3 п.1) УК РК "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное неоднократно". Суд установил, что подсудимый неоднократно совершил половое сношение с потерпевшей 2005 года рождения, то есть с лицом не достигшим 16-летнего возраста. Вина подсудимого в совершении уголовного правонарушения была полностью доказана как показаниями самого подсудимого и потерпевшей, так и законного представителя потерпевшей, свидетелей, экспертов и заключениями судебных экспертиз. Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Суд учел, что юноша ранее не судим, по месту жительства и учебы характеризуется с положительной стороны, примирился с потерпевшей, потерпевшая и ее законный представитель претензий к нему не имеют и просили суд не лишать его свободы. В результате юноше приговорили к 3 годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.