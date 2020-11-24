Водителя в этот момент в машине не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Audi провалилась под лед на реке ЗКО Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 22 ноября примерно в 15.00 45-летний житель поселка Макарово района Байтерек припарковал свой автомобиль Audi на склоне, а сам решил тем временем проверить толщину льда на Чагане. - Пока мужчина проверял лед, машина скатилась со склона в реку и провалилась под лед, - пояснили в пресс-службе ведомства. Также в полиции ЗКО отметили, что с мужчиной была проведена профилактическая беседа. К слову, в соцсетях и мессенджерах распространяется видеоролик, как односельчане помогают вытащить авто. Специалисты ДЧС ЗКО отметили, что безопасная толщина льда для одного человека должна составлять не менее 7 см. Для сооружения катка - 12 см и более, а для проезда автомобилей толщина льда должна составлять не менее 30 см. – Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину, - резюмировали в ДЧС ЗКО.

Фото и видео предоставлено очевидцами