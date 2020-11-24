Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, с 16 по 20 ноября полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Дәрмек». В рамках ОПМ стражи порядка задержали трёх граждан, занимавших незаконной реализацией психотропных лекарственных препаратов, пользующихся спросом у так называемых «аптечных» наркоманов. В общей сложности у них изъято 240 пластинок «Трамадола» и 18 тюбиков «Тропикамида». - Кроме того, было уделено особое внимание выявлению нарушений правил обращения, хранения и использования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (НПП). В Атырауской области имеется свыше 30 объектов здравоохранения и более 20 организаций, применяющих в своей деятельности НПП, из которых проверено три лечебно-профилактических учреждения и два предприятия, - проинформировал заместитель начальника ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев. По итогам ОПМ «Дәрмек» начато четыре досудебных расследования по статьям 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и 297 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Выявлено четыре административных правонарушения, материалы по которым переданы в областной департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения причастных лиц в том числе один медработник к ответственности.