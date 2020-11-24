Пограничная служба пресекла попытку вывоза тестов на коронавирус на 5 миллионов тенге. - 22 ноября этого года пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области пресечена попытка вывоза из Казахстана 1000 тестов для определения коронавируса (SARSCOV-2 ANTIGEN RAPID TEST KIT), - сообщили в пресс-службе КНБ. Предварительная стоимость задержанного груза - 5 074 480 тенге. Он передан сотрудникам Департамента госдоходов по Западно-Казахстанской области.