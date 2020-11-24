Загрязнение воздуха и поверхностных вод наблюдается в десяти городах страны, передает zakon.kz. Атырау вошел в десятку самых загрязнённых городов Казахстана Фото из архива "МГ" Об этом сообщил на заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев. - Нас всех волнуют основные экологические проблемы - это загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод. Несовершенная система обращения с отходами, историческое загрязнение, недостаток озеленения, - сказал Мирзагалиев. Министр добавил, что согласно экологическому мониторингу атмосферного воздуха по итогам 2019 года из 45 населенных пунктов 10 городов относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. - Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент. Кроме того, значительный объем выбросов, загрязняющих веществ приходится на Павлодарскую область, - уточнил Магзум Мирзагалиев.