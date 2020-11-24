В резерве имеются все востребованные при коронавирусной инфекции препараты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 24 ноября на заседании оперативного штаба при акимате ЗКО, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Шарбану Искакова рассказала, что акиматом области был создан стабилизационный фонд, где сформирован резерв лекарственных средств на сумму 422 миллиона тенге. - Был заключен договор между АО НК СПК «Акжайык» и крупной дистрибьюторской компанией ТОО «Инкар». На сегодняшний день в аптечный склад ТОО "Инкар" в городе Актобе поступили лекарственные средства на сумму 92 миллиона тенге, также в ближайшие дни поступят лекарственные средства на сумму 115 миллионов тенге. В резерве имеются все востребованные при коронавирусной инфекции препараты. Также в резерве АО НК СПК «Акжайык» имеется в наличии 1,8 миллиона штук одноразовых медицинских масок и в аптечных организациях 298 тысяч штук масок, на которые проводится ежедневный мониторинг по остаткам, цена варьирует от 22 до 60 тенге. На сегодня ведется разъяснительная работа по снижению цены на маски в пределах 20-30 тенге, - рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО. Также со слов заместителя главного санитарного врача ЗКО, акиматом области подана заявка в ТОО «СК-Фармация» на сумму 16 миллионов тенге по 8 наименованиям лекарственных средств. - Заявка находится на рассмотрении в ТОО «СК-Фармация», - дополнила она.