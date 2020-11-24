Там будут реализовывать социально значимые продукты из стабфонда и товары местных сельхозпроизводителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске планируют создать сеть минимаркетов, где будут продаваться продукты питания по низкой цене Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 ноября в акимате ЗКО состоялось заседание, где обсудили меры по сдерживанию цен на социально значимые продукты. Первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев рассказал на заседании о том, что они планируют создать сеть мини-маркетов "Ел ырысы", где социальные значимые товары будут продавать по низкой цене. - Есть такая концепция магазин "У дома". В структуре этих магазинов социально значимые товары занимают малую часть 5-7% от продаж. Они основную прибыль получают не от реализации этих товаров, а от алкоголя, табака. И мы хотим сделать свою сеть социальных магазинов в мини-маркетах "Ел ырысы", довести их количество до 30 точек и развивать по городу. Там будут продавать товары по низкой цене из стабфонда. Мы дадим доступ всем нашим сельхозпроизводителям, - отметил первый заместитель акима ЗКО. Также Мухтар Манкеев заявил, что сотрудники акимата ни в коем случае не собираются вмешиваться в средний и малый бизнес, но поддержать население дешевыми продуктами - их обязанность. Стоит отметить, что мини-маркеты будут строиться за счет бюджетных средств, один бутик будет стоить порядка 2,2 миллиона тенге. - Затем он будет сдаваться прямому товаропроизводителю, - дополнил замакима ЗКО. Стоит отметить, что на днях в ЗКО вдвое повысилась цена на подсолнечное масло. Сразу после этого в акимате ЗКО провели заседание, на котором обсудили предельные цены, которые будут установлены на овощи, сахар и подсолнечное масло в период с декабря этого года по февраль следующего года.  