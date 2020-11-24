На трассе Атырау-Доссор патрульный экипаж попытался остановить автомашину Toyota Camry, однако водитель попытался скрыться, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау водитель иномарки с поддельными номерами собрал более 2 млн тенге штрафов По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, остановить иномарку удалось лишь на окраине областного центра в микрорайоне Жулдыз. Здесь выяснилось, что водитель Toyota ездил с поддельными номерами и за ней числится масса неоплаченных штрафов. Установлено, что за данной автомашиной с поддельным госномером числится 104 нарушения ПДД, а с настоящими номерами – 12 нарушений. Штрафы в общем составляют 2,3 миллиона штраф. Автомашина была водворена на штрафстоянку.