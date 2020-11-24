Коронавирусная инфекция также зарегистрирована у 22 водителей большегрузов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Казахстан усиливает ограничительные меры на госгранице Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, всего в области выявлено 7805 случаев COVID-19, выздоровели 7037 человек, летальных случаев - 130. За прошедшие сутки в ЗКО зарегистрировано 33 случая, из них с симптомами - 17, без симптомов - 16. – С 1 по 23 ноября государственную границу пересекли 18 683 человек. У 347 прибывших не было справок об обследовании на COVID-19, все они размещены в карантинный стационар на трое суток, выявлено положительных результатов – семь. Кроме этого, положительный результат теста на коронавирусную инфекцию показал у 22 водителей большегрузов, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Стоит отметить, что в ноябре мониторинговая группа выявила 95 нарушений, составлено 158 протоколов об административных правонарушениях по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" на сумму более 8 млн тенге. Выявлены такие нарушения как проведение массовых мероприятий, несоблюдение масочного режима, передвижение на личном автотранспорте после 23.00, нарушение режима работы.