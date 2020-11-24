Трагедия произошла 16 ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водитель пассажирского автобуса сбил насмерть мужчину в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 16 ноября пассажирский автобус Daewoo, в районе АЗС «Sinoil» по улице С. Датова, сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. - В результате от полученных травм пострадавший скончался в больнице, - пояснили в пресс-службе ведомства. В Атырауской областной больнице пояснили, что мужчину пытались спасти 30 минут в реанимационном отделении. К сожалению, в 20.25 врачи констатировали смерть. - У него была политравма, повреждение бедренной артерии, ушиб головного мозга тяжелой степени, линейный перелом лобной кости, - рассказали в больнице. По словам очевидцев, мужчина был примерно 60 лет.