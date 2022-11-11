В Актобе первоклассникам по ошибке ввели живую вакцину: врач и медсестра уволились

Школу теперь обслуживает государственная поликлиника, передаёт телеканал КТК. Вакцину против туберкулёза вместо пробы манту получили 42 первоклассника. Администрация школы выяснила это после того, как у детей появилась опухлость на руке. Прививку сделали работники частной клиники, которая обслуживает учебное заведение. Врача и медсестру школы № 74 сразу отстранили от работы. Теперь выяснилось, что обе женщины уволились по собственному желанию. Но следствие по делу продолжается. Школу теперь обслуживает государственная поликлиника. Облздрав расторг договор с частным центром. Мы дорожим каждым н