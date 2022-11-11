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Социум

В Актобе первоклассникам по ошибке ввели живую вакцину: врач и медсестра уволились

Школу теперь обслуживает государственная поликлиника, передаёт телеканал КТК. Вакцину против туберкулёза вместо пробы манту получили 42 первоклассника. Администрация школы выяснила это после того, как у детей появилась опухлость на руке. Прививку сделали работники частной клиники, которая обслуживает учебное заведение. Врача и медсестру школы № 74 сразу отстранили от работы. Теперь выяснилось, что обе женщины уволились по собственному желанию. Но следствие по делу продолжается. Школу теперь обслуживает государственная поликлиника. Облздрав расторг договор с частным центром. Мы дорожим каждым н
Дана Рахметова
В Актобе первоклассникам по ошибке ввели живую вакцину: врач и медсестра уволились
Школу теперь обслуживает государственная поликлиника, передаёт телеканал КТК.
За 100 тысяч тенге продавали паспорта вакцинации медсестры в Атырау
За 100 тысяч тенге продавали паспорта вакцинации медсестры в Атырау
Вакцину против туберкулёза вместо пробы манту получили 42 первоклассника. Администрация школы выяснила это после того, как у детей появилась опухлость на руке. Прививку сделали работники частной клиники, которая обслуживает учебное заведение. Врача и медсестру школы № 74 сразу отстранили от работы. Теперь выяснилось, что обе женщины уволились по собственному желанию. Но следствие по делу продолжается. Школу теперь обслуживает государственная поликлиника. Облздрав расторг договор с частным центром. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе школа прививка

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