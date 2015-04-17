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Происшествия Социум

В Актобе пропала 14-летняя школьница

В полицию заявление о пропаже 14-летней Фаризы БЕКБАЕВОЙ поступило от матери два дня назад, 15 апреля. Мама сообщила, что дочка ушла примерно в половине третьего дня из дома, но так и не вернулась. Маршрут школьницы родственники не знают. В ДВД заведено розыскное дело и проводятся мероприятия по установлению местонахождения пропавшей. Всех кто располагает информацией о местонахождении Фаризы БЕКБАЕВОЙ, полиция просит сообщить по телефонам дежурной части ДВД области: 513837, 520514, 52-23-02. Приметы: среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы длинные черного цвета, глаза темные, нос прямой
gorod
В Актобе пропала 14-летняя школьница
В полицию заявление о пропаже 14-летней Фаризы БЕКБАЕВОЙ поступило от матери два дня назад, 15 апреля. Мама сообщила, что дочка ушла примерно в половине третьего дня из дома, но так и не вернулась. Маршрут школьницы родственники не знают. В ДВД заведено розыскное дело и проводятся мероприятия по установлению местонахождения пропавшей. Всех кто располагает информацией о местонахождении Фаризы БЕКБАЕВОЙ, полиция просит сообщить по телефонам дежурной части ДВД области: 513837, 520514, 52-23-02. Приметы: среднего телосложения,  рост 160-165 см, волосы длинные черного цвета, глаза темные, нос прямой, уши прилегающие, лицо овальное. Девочка была одета в водолазку черного цвета, куртку-безрукавку серого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки серого цвета.
devochka1111
devochka1111
школьница пропала

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