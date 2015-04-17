В Актобе пропала 14-летняя школьница

В полицию заявление о пропаже 14-летней Фаризы БЕКБАЕВОЙ поступило от матери два дня назад, 15 апреля. Мама сообщила, что дочка ушла примерно в половине третьего дня из дома, но так и не вернулась. Маршрут школьницы родственники не знают. В ДВД заведено розыскное дело и проводятся мероприятия по установлению местонахождения пропавшей. Всех кто располагает информацией о местонахождении Фаризы БЕКБАЕВОЙ, полиция просит сообщить по телефонам дежурной части ДВД области: 513837, 520514, 52-23-02. Приметы: среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы длинные черного цвета, глаза темные, нос прямой