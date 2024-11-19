В Актобе пятиклассники угнали авто и врезались в столб

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что детей доставили в отдел полиции. По факту возбуждено дело по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Мальчиков передали родителям.

В паблике Aktobe_zello опубликовали видео, на котором видно, как автомобиль врезается в электрический столб, от проводов летят искры. В момент происшествия к месту инцидента подъехали полицейские машины. Автор видео утверждает, что за рулем находился 10-летний мальчик, который угнал автомобиль и, пытаясь избежать задержания, врезался в столб.

По информации Департамента полиции Актюбинской области дети были оперативно доставлены в отдел полиции. В ходе разбирательств установлено, что мальчик находился за рулем угнанного автомобиля. После аварии детей передали родителям.

Также выяснилось, что водитель автомобиля Renault Sandero оставил в машине ключ зажигания, а сам ушел. Два пятиклассника незамедлительно воспользовались этим.

По факту возбуждено дело по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Это преступление касается случаев, когда транспортное средство угоняется без намерения его присвоить, однако с нарушением правил и законов.

Напомним, статья 200 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3 тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Публикация от Актобе / Aktobe (@aktobe_zello)