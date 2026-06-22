В Актобе родители обвинили частный детсад в насилии над детьми

Полиция Актобе проводит расследование по факту возможного насилия в частном детском саду «Ертөстік». По предварительным данным, пострадали более десяти детей, передает МойГород со ссылкой на Orda.kz.

Поводом для разбирательства стали сообщения, появившиеся в социальной сети Threads. Родители утверждают, что в группе «Ягодки» воспитанников могли оставлять без присмотра, а также применять к ним физическое насилие.

«Моя подруга отводила своего ребёнка туда. Подробности ужасные. Били, душили, издевались как хотели»,

написала одна из пользователей.

Ещё одна мать рассказала, что два года назад приходила в детский сад «Ертөстік», чтобы выбрать его для своего ребёнка.

«Дети сидели как солдаты, крик и ор. Мы с сыном сразу убежали».

В полиции Актобе подтвердили Orda.kz, что по данному факту начато досудебное расследование. Уголовное дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре суд вынес приговор воспитательнице детского сада №116, назначив ей четыре с половиной года лишения свободы с отсрочкой. Женщину признали виновной в истязании 16 детей в возрасте от двух до двух с половиной лет. По данным прокуратуры, она систематически применяла насилие — била воспитанников, дёргала за волосы и бросала их.