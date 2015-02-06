Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Напомним, брат пятикратной чемпионки мира по самбо Райсы БАЙЛИЕВОЙ оказался в неприятной истории. Ему, как работнику местного завода, вручили ключи от двухкомантной квартиры в арендном доме, но через день потребовали супругов с тремя детьми освободить помещение. Мол, произошла ошибка. После такого у Асылбека БАЙЛИЕВА резко поднялось давление, и мужчину положили в больницу. А инцидент вызвал резонанс в прессе. И вот вчера квартирный вопрос семьи, наконец-то, решился. После долгих раздумий руководство АО «ТНК Казхром» все-таки решили оставить семью в квартире. - Вчера мы официально заключили договор с заводом на полгода. Нас оставили в этой квартире. Надеемся, что уже не будут выгонять. Муж 10 дней пролежал в больнице. На днях вот на работу вышел. Нам объяснили, что мы якобы ошибочно попали в список.  Рады, что все закончилось благополучно, - рассказывает супруга Асылбека Мира ИСКАКОВА. Теперь счастливые новоселы готовятся к еще одному важному событию. Скоро они станут родителями четвертого ребенка. semya