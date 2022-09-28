- Место укола припухло сначала, потом загноилось и начало лопаться. Потом узнали, что такая же реакция и у остальных малышей. А у некоторых даже температура поднялась, - вспоминает мама одной из первоклассниц.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Родители рассказывают, что у детей начала болеть рука.Позже администрация школы призналась родителям - медики вместо туберкулиновой пробы ввели детям живую вакцину БЦЖ.

Проба манту - внутрикожное введение туберкулина. Это не является прививкой, посредством проведения процедуры выясняется, «знаком» ли организм с палочкой Коха. Пробу манту проводят детям ежегодно.

БЦЖ (Бацилла Кальмета - Герена) - вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой коровьей туберкулезной палочки. Если нет противопоказаний, дети вакцинируют на 3-5 сутки после рождения.

– Столько детей в один день в течение двух часов одного за другим прививали! Малыши плакали, стояли в очереди. С таким рвением это делалось. А теперь в школе пытаются все замять. Говорят, чтобы мы не выносили сор из избы. Но ситуация очень серьезная. Никто не знает, чем это всё закончится. И никто не дает гарантию, что наши дети не станут инвалидами, - говорит одна из родителей.

– Да, здесь вина медицинской сестры, медработников. Здесь ответственные есть специалисты, выделенные врач и медсестра. Они обе со стажем. Много лет работают. Наблюдение будем проводить. Но, если кое-каким детям нужны будут обследования и лечение, «Медикус-центр» это в полном объёме обеспечит, - заверила заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бакытжан Тулкибаева.

Родители уверены: медики ошиблись, потому что все делали второпях.Медики, делавшие прививку, – сотрудники частной клиники, которая обслуживает школу по госзаказу. Их временно отстранили от работы, дело расследует специальная комиссия.В облздраве заявили, такой случай в их практике впервые. Поэтому пока никто не может точно сказать, как ошибка врачей повлияет на здоровье первоклассников и насколько всё серьезно. В медцентре пообещали, что все издержки по лечению школьников возьмут на себя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.